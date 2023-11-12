Volkan patladı: Dünyanın en yeni adası ortaya çıktı
Japonya'daki su altı volkanik patlamasının ardından dünyanın en yeni adası ortaya çıktı
Japonya'nın Iwo Jima adası açıklarında denizaltı volkanik patlamasıyla oluştu. Patlamanın ardından henüz isimlendirilmemiş olan dünyanın en yeni adası ortaya çıktı.
Japonya anakarasının bin 200 kilometre güneyinde ortaya çıkan adanın, yaklaşık 100 metre çapında ve 20 metre yüksekliğinde olduğu bildirildi.
Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü, adanın oluşmasına sebep olan patlamanın 30 Ekim'de meydana geldiğini doğruladı.
Volkanoloji profesörü Setsuya Nakada, magmanın bir süredir su altında patladığını ve su yüzeyinin altında kaya olarak katılaştığını ancak patlamadan sonra katılaşan magmanın yüzeyi kırmaya başardığını söyledi.
Nakada, "Lav bulunmayan alanlar aşınarak yok olabilir. Ancak daha fazla lav çıkar ve bölgeyi kaplarsa, bence o kısım sonsuza kadar kalacaktır" açıklamasında bulundu.
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