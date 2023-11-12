Scholz-Erdoğan görüşmesi analizi: 'Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 16:19

Güncelleme: 12.11.2023 - 16:23

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Akp'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi "Erdoğan ikilemi" başlığıyla değerlendirdi.

Cuma günü Almanya’ya gidecek olan Erdoğan hakkında Bild, "Artan sığınmacı sayısı göz önüne alındığında Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadesinde bulundu.

Değerlendirmede, Scholz hakkında ise "Erdoğan ile Biden ya da Macron ile yaptığı gibi anlaşamaz" denildi. Almanya'nın, İsrail'in yanında olduğunu Erdoğan'a göstermesi gerektiğini vurgulayan Bild, "(Scholz) Erdoğan'a, İsrail'e karşı terör konusundaki tutumunun Almanya'da kabul edilemez olduğunu açıkça ifade etmelidir" dedi.

GÖÇ SORUNU ÖN PLANDA

Bild, dünyanın içinde bulunduğu durumun Alman hükümetini taviz vermeye zorladığına değindi. Göç sorununu ön plana çıkaran Bild, Scholz-Erdoğan görüşmesine ilişkin "Bu gerçekten iyi olabilir mi? Maalesef evet" dedi ve ekledi:

"Türkiye, aksi takdirde AB'ye gidecek olan milyonlarca mülteciye bakıyor. Artan sığınmacı sayısı göz önüne alındığında Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

Bild, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurguladı ve Avrupa'nın güvenliğinin, Suriye ve Irak'a sınırı olan Türkiye tarafından korunduğunu belirtti.

Bild ayrıca, "Türkiye Ukrayna'daki savaşta arabuluculuk yapıyor, örneğin tahıl ihracatı konusunda bir anlaşma imzaladı" hatırlatmasında bulundu.