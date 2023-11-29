Volkanik ada kaya parçaları püskürttü

Japonya’daki volkanik Niijima Adası’nda meydana gelen patlamada püsküren volkanik kayalar 200 metre yüksekliğe ulaştı.

İHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:28
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Japonya'nın volkanik Niijima adasında 23 Kasım günü meydana gelen patlamalar, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından görüntülendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde adadan dumanların yükseldiği görülürken, patlamanın etkisiyle etrafa saçılan volkanik kaya parçalarının 200 metre yüksekliğe ulaştığı açıklandı.

Japonya’daki 14 bini aşkın ada ve adacığın bazılarının volkanik özellik taşıdığı biliniyor. Volkanik hareketlilikler zaman zaman yeni kara parçalarının oluşmasına neden oluyor.


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