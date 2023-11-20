Japonya'dan Husilere kınama: Netanyahu İran'ı sorumlu tuttu

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:03

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:03

Japonya, Galaxy Leader adlı kargo gemisinin Kızıldeniz'de İran destekli Yemenli Husiler tarafından kaçırılmasını şiddetle kınadı.

Yemenli milisler, Bahamalar bandıralı geminin İsrailli armatör Rami Ungar'a ait olduğunu iddia ederken, Husilerin sözcüsü Yahya al-Sarea, geminin İsrail'e ait olduğunu ve Yemen'deki bir limana götürüldüğünü öne sürdü.

Japonya hükümeti sözcüsü Hirokazu Matsuno, geminin Japon Nippon Yusen tarafından işletildiğini ve geminin serbest bırakılması için çalıştıklarını açıkladı.

Matsuno, "Şu anda ulaştırma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı dahil olmak üzere bakanlıklar ve kurumlar bilgi topluyor ve geminin ve mürettebatının erken serbest bırakılması için ilgili ülkelerle birlikte çalışıyor" dedi.

Nippon Yusen ise, Galaxy Leader'in Hindistan'a giderken Yemen açıklarında ele geçirildiğini söyledi.

NETANYAHU İRAN'I SORUMLU TUTTU

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, geminin kaçırılmasından Husi milislerini destekleyen İran'ı sorumlu tuttu.

Ne geminin ne de mürettebatın İsrailli olmadığını ifaden eden Netanahu, olayı "uluslararası bir gemiye İran saldırısı" olarak nitelendirdi.