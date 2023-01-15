Volkswagen grubuna en parlak dönemini yaşatan başkan öldü

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:56

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:57

Volkswagen grubunun 1980'lerdeki en parlak döneminde başkanlık yapan Carl Hahn, Wolfsburg'daki evinde 96 yaşında yaşamını yitirdi.

1926 yılında Chemnitz'de sanayici bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hahn, kariyerine İtalya'da Fiat'ta başlamadan önce Almanya, İsviçre ve İngiltere'de ekonomi eğitimi aldı.

İlk olarak Kuzey Amerika'da Volkswagen'de çalıştı. Daha sonra Alman grubuna genel müdür olarak dönmeden önce Hannover kentindeki lastik şirketi Continental'de bir süre görev yaptı.

Volkswagen'in 1982'den 1993'e kadar başında bulunan Hahn, şirketin uluslararası başarıya ulaşmasına yardımcı olan kapsamlı değişiklikleri denetlemesiyle tanındı.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Hahn, Volkswagen'in Doğu Almanya'ya açılmasını ve şirketin bugün elektrikli otomobiller üreten Zwickau fabrikasını yeniden inşa etmesini sağlamaya da özen gösterdi.