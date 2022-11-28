Volkswagen, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Chengdu fabrikasında üretimi durdurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de Covid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.

AA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:22
Volkswagen, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Chengdu fabrikasında üretimi durdurdu
Abone Ol google-news

Alman basınında yer alan haberlere göre, Covid-19 dalgası nedeniyle Volkswagen'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi.

Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.

Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor.

Haberlerde, Kovid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.


Volkswagen fabrika Covid-19

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler