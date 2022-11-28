Volkswagen, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Chengdu fabrikasında üretimi durdurdu
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de Covid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Covid-19 dalgası nedeniyle Volkswagen'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi.
Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.
Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor.
Haberlerde, Kovid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.
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