Rusya'dan tahıl açıklaması: 'Türkiye'nin de desteğiyle...'
Rusya, 500 bin tona kadar tahıl tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya Tarım Bakanı Patruşev, Türkiye'nin de desteğiyle Rusya'nın önümüzdeki dört ay içinde yoksul ülkelere 500 bin ton tahıl göndermeye hazır olduklarını söyledi.
Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev yaptığı açıklamada, abluka altındaki Ukrayna limanlarından tahılın serbest bırakılması için BM tarafından yapılan anlaşma kapsamında ihraç edilen gıdanın sadece %3'ünün en yoksul ülkelere gittiğini, Batılı ülkelerin ise tüm sevkiyatların yarısını oluşturduğunu söyledi.
Rusya ve Ukrayna'nın 22 Temmuz'da Türkiye'de BM destekli Karadeniz Tahıl Girişimi'ni imzalamasından bu yana Ukrayna'dan mısır, buğday, ayçiçeği ürünleri, arpa, kolza tohumu ve soya ihraç edildi.
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