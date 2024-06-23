Vucic'den devlet kurumlarına talimat: Her türlü senaryoya hazırlıklı olun
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İçişleri Bakanlığı'nı olası her türlü senaryoya hazırlıklı olmaya ve gerekli tüm rezervleri sağlamaya çağırdı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa'daki güvenlik durumunun yıl sonuna kadar kötüleşmesini beklediği için İçişleri Bakanlığı'nı olası her türlü senaryoya hazırlıklı olmaya ve gerekli tüm rezervleri sağlamaya çağırdı.
Vucic, "Güvenlik ve istikrarın olmadığı bir dünyada yaşıyoruz ve gelecek için plan yapmak bir yana, bu yılın sonuna kadar ne olacağını kolayca düşünmek bile mümkün değil. Bu nedenle, ülkemizi düşünmeli ve olası her senaryoya iyi hazırlanmalı, dünyada, Avrupa'da neler olduğunu ve Sırbistan'ın tüm bunların neresinde durduğunu iyi anlamalıyız" dedi.
Vucic'e göre İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları daha da önemli hale gelecek, çünkü vatandaşların güvenliği öncelikli ve kilit öneme sahip.
Vucic, "Daha zor bir döneme hazırlıklı olun, Sırbistan zor ya da kötü bir durumda olduğu için değil, tam tersine... Fakat, dünyada neler olacağını bildiğim için, durumun bizim için de çok daha zor olacağını biliyorum, bu nedenle sahip olduğumuz tüm rezervleri sağlamak ve bu döneme hazırlanmak önemlidir. Avrupa'da ve dünyada işler ne kadar zor olursa olsun, Sırbistan'ın her karış toprağı güvende olmalıdır" diye konuştu.
Daha önce de Vucic, tarafların uzlaşmaz tutumları nedeniyle Ukrayna'daki savaşın bu sonbaharda küresel bir silahlı çatışmaya dönüşmesinden duyduğu korkuyu dile getirmişti.
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