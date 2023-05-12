Vucic'ten Kosova uyarısı: Son derece endişeliyim

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:09

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:10

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı kabul etti.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Vucic, Sırbistan'da 3 ve 5 Mayıs'ta gerçekleşen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından, 8 Mayıs'ta başlatılan yasa dışı silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında yaklaşık 9 bin 500 silahın ve 460 bini aşkın merminin teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Sırbistan halkına gösterdikleri özveri için teşekkür eden Vucic, 8 Haziran'a kadar devam edecek uygulama kapsamında ülkedeki birçok operasyondan daha çok silah toplanacağı değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, ülke genelindeki okullarda polislerin görevlendirilmesinden bu yana da ailelerin daha huzurlu olduğunu anımsatarak, öğrencilerin güvenliği için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Lajcak ile görüşmesine ilişkin Vucic, "Kosova'nın kuzeyindeki durumdan son derece endişeliyim. Bu endişemin kaynağının (Kosova Başbakanı) Albin Kurti'nin olay ve çatışma çıkarma isteği olduğunu sayın Lajcak'a ilettim" dedi.

Vucic, Avrupa Konseyinin 16-17 Mayıs'ta İzlanda'da düzenleyeceği zirveye katılmama kararı aldığını sözlerine ekledi.