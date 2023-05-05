Sırp lider Vucic: Sırbistan'ın tamamen silahsızlanmasını sağlayacağız

Yayınlanma: 05.05.2023 - 14:06

Güncelleme: 05.05.2023 - 14:07

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 3 Mayıs'ta başkent Belgrad'daki okulda 14 yaşındaki öğrencinin saldırısı sonucu 9 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası, dün akşam da 21 yaşındaki saldırganın otomatik tüfekle 8 kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan silahlı saldırılara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dün akşam yaşananları "terör saldırısı" olarak niteleyen Vucic, "Önce öğrencilerimize silahlı saldırı yapıldı. Arkasından insanlara rastgele ateş açıldı. Bu, tüm ülkeye yapılmış bir saldırıdır ve her vatandaş bunu hissetmektedir" dedi.

Vucic, Sırbistan'daki iki silahlı saldırının ardından ülkede birtakım tedbirler almaya karar verdiklerine işaret ederek, "Her okulun bir polisi olacak. Önümüzdeki süreçte 1200 polis alımı yapacağız ve bunlardan 1000'ini okullarda görevlendireceğiz. Belgrad'da 334 okul varsa o kadar da polis olacak" dedi.

Silah edinme noktasında da İçişleri Bakanlığının acil şekilde kanun değişikliğine gideceğini anlatan Vucic, "Yasal ve yasa dışı silah bulunduran herkesi kontrol edeceğiz. Yasa dışı silah bulunduranlara ilişkin cezaları iki katına çıkaracağız. Sırbistan'ın tamamen silahsızlanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Vucic, silah edinenlerin belirli sürelerde psikolojik testlerden geçirileceğini belirterek, "Yasa dışı silah bulunduranlara bunları ilgili kurumlara teslim etmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Aksi durumda onları tek tek bulacağız ve sonuçları da çok ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Okullara tehlikeli ve patlayıcı maddelerin getirilmesine ilişkin de kuralların sıkılaşacağını söyleyen Vucic, "Dün geceden itibaren ayakta olan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Bu kötülüklerin üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

Vucic, gelecek 15 günde ülke sokaklarında çok sayıda güvenlik ve ordu mensubunun görev yapacağını duyurdu.

İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI

Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısında 8'i çocuk, biri güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün akşam da 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Saldırgan, 600 güvenlik görevlisinin katıldığı kapsamlı operasyon sonucu Kragujevac kentinde gözaltına alınmıştı.