Vücudunun yarısını kaybeden adam, havuzda boğulma tehlikesi geçirirken görüntülendi

Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:18

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:22

Loren Schauers, Eylül 2019'da ABD'nin Montana eyaletinde geçirdiği bir fokrlift kazasında vücudunun yarısını kaybeden bir adam, yeniden havuzda yüzerken görüntülendi.

Eylül 2019'da Schauers, 2019'de 50 metreden düşerek, bir forklift tarafından ezilmiş ve vücudunun alt kısmını kaybetmişti.

20 yaşındaki Schauers, daha sonra hayatını kurtarmak için doktorların hemikorperektomi ameliyatı (belden aşağısının kesilmesi) yapmasına izin verdi.

YouTube'daki yeni bir videosunda Schauers'ın, havuza girerek, yüzdüğü görüntülendi. Bir can yeleği giyen Schauers'ın, yüzdüğü sırada hareketleri eşini panikletti.

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Schauers'a, eşi "kafanı çarpma" diye bağırarak onu uyardığı görülüyor.

Schauers, "Yüzerken beni bir kez bıraktı ve ikinci bir kulaç için kendimi tutabiliyorum. Dönebiliyorum ve nefesimi tutabiliyorum, böylece beni durdurmasına gerek kalmıyor" dedi.

Eşi Sabia ise, "Gerçekten iyi vakit geçirdik ve evden çıkıp tekrar video çekebilmek güzeldi. Bir süredir var olmanın tadını çıkarıyorduk, fakat artık dışarı çıkıp eğlenceli bir şeyler yapmanın ve bunu videoya almanın zamanının geldiğini düşündük" ifadelerini kullandı.

Çiftin, YouTube'da oldukça tanındığı ve ve şimdiye kadar kendi hayatlarını içeren 97 videonun bulunduğu biliniyor.