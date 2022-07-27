Vuhan'da Covid-19 hareketliliği: Bir ilçe karantinaya alındı
Dünyada Covid-19 vakalarının ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinin Ciangşia ilçesinde yerel kaynaklı Covid-19 vakaları nedeniyle karantina kısıtlamaları uygulanacağı bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları, tüm dünyada yeniden tırmanışa geçti. Son olarak, Vuhan'dan yeni bir karantina haberi geldi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, şehrin güneyinde yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilçede 4 vaka tespit edilmesinin ardından, bu sabahtan itibaren 3 günlük geçici karantina ilan edildiği bildirildi.
Karar, ilçede önceki gün yapılan düzenli testlerde 2 kişide virüs tespit edilmesi ardından vakalarla yakın temas kuran iki kişide daha enfeksiyona rastlanmasının ardından geldi.
'İLÇEYİ TERK ETMEYİN' UYARISI
İlçedeki kamuya açık eğlence yerlerinin, tarım ve gıda ürünleri pazarlarının, kliniklerin kapatılacağı, otobüs ve metro seferlerinin durdurulacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan karantina süresince ilçeyi terk etmemeleri istendi.
KARANTİNA UYGULANAN İLK ŞEHİR OLMUŞTU
Covid-19 salgınında ilk vakalar, 2019'un sonlarında Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüştü. O günlerde sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurmuştu.
Kentte 22 Ocak 2020'de ilan edilen karantina 76 gün sürmüş, Vuhan Covid-19 salgını nedeniyle karantina uygulanan ilk şehir olmuştu. Burada uygulanan tedbirler, Çin'i sonraki dalgalarında uyguladığı "sıfır vaka" stratejisini şekillendirmişti.
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