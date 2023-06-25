Wagner grubu nedir? Wagner grubu kaç kişi, ne zaman kuruldu? Wagner ordusunu kim kurdu?

Yayınlanma: 25.06.2023 - 17:02

Güncelleme: 25.06.2023 - 17:02

Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin'in Rus ordusunu "Wagner güçlerini yok etmekle suçlamasıyla" ülkede kriz ortamı yaşandı. Krizin ardından ilk kez konuşan Rus lider Putin ise "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı." ifadelerini kullanmıştı. Dün gece saatlerinde Wagner, kontrol ettiği bölgelerden ayrılmaya başladı ve Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağı, Prigojin'in Belarus'a gideceği bildirildi. Peki, Wagner nedir, kimdir? Wagner grubu kaç kişi, ne zaman,kim tarafından kuruldu? İşte, Wagner hakkında merak edilenler...

WAGNER GRUBU NEDİR, KİMDİR?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter grubudur. Çeşitli şekillerde özel bir askerî şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiilî bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askerî müteahhitlerin resmî olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları aşırı sağcı yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

Grup, 2014'ten 2015'e kadar kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin ayrılıkçı güçlerine yardım ettiği Ukrayna'daki Donbas'taki savaş sırasında dünya çapında üne kavuştu. Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki savaşlar, genellikle Rus hükûmetiyle ittifak hâlindeki güçlerin yanında savaşıyor. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli bir rol oynadı.

WAGNER GRUBU KAÇ KİŞİ, NE ZAMAN KURULDU?

Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir. 2016 başlarında 1.000 kadar çalışanı olup Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.