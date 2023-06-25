Konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kalan Petek Dinçöz'den ilk açıklama

Rusya'da darbe girişimi olduğu gün Moskova'da sahne alan şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu, bölgede internet erişimin kesilmesiyle kimseye haber veremediklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:55
Konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kalan Petek Dinçöz'den ilk açıklama
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Paralı asker ordusu Wagner'in Putin'e başkaldırıp Moskova'ya yürümesi Rusya'yı karıştırdı. İlk günden sıcak çatışmaların yaşandığı isyan girişimi, 1. günün sonunda Wagner güçleri Moskova yolundayken, Belarus liderinin araya girmesiyle sonlandı. 

Konser vermek için Moskova'ya giden Petek Dinçöz ise sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada internet erişiminden dolayı kimseye ulaşamadıklarını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

"MOSKOVA'YA GELİNCE DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Instagram hesabından son durumla ilgili açıklama yapan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı: 

"Herkese merhaba! Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim. Eşim, makyözüm, asistanım ve ben Cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün İnternet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik."

"BİZİ MERAK ETMEYİN, HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

"Saatlerdir dünya ile herhangi bir iletişim kuramadık. En son İnternet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden Instagram'ı kurup sayfama erişim sağlayabildik" diyen Dinçöz, "Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum. Bir aksilik olmazsa yarın gece 21.00 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olayla henüz dinmedi. Sevgiyle kalın" sözlerini kullandı.


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