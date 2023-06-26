Wagner lideri Prigojin hakkında açılan davanın devam ettiği bildirildi

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:57

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:59

Rusya Başsavcılığı'ndan bir kaynak, Wagner lideri Yevgeny Prigojin hakkında "silahlı isyan" organize etmekle suçlanan davasının kapatılmadığını söyledi.

TASS'a konuşan kaynak, "Prigojin aleyhindeki ceza davası kapatılmadı. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Kommersant gazetesi de Prigojin'in karıştığı silahlı isyanın örgütlenmesine ilişkin ceza davasının kapatılmadığını ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturulmaya devam edildiğini bildirdi.

KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYOR

Öte yandan, Prigojin'in Rostov'dan ayrılmasından sonra herhangi bir yeni fotoğraf veya ses kaydı paylaşmaması dikkat çekerken, Wagner Basın Birimi'nin açıklamaları medyada spekülasyonlar yarattı.

Wagner Basın Birimi, CNN'e verdiği demeçte Prigojin'in bir açıklama yapacağını belirterek, "Herkese selamı var, düzgün iletişime kavuşunca tüm sorulara cevap verecek. Henüz iletişim kuracak durumda değil" açıklamasında bulunmuştu.

Basın birimi, yine dün RTVI televizyon kanalına demeç vererek, Prigojin ile "henüz temas kurulamadığını" açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Prigojin'in, Rusya'da başlattığı "silahlı isyan" girişimini sona erdirmesinin ardından Belarus'a gideceği ve hakkında yöneltilen suçlamaların düşürüleceği belirtilmişti.

Wagner'e bağlı askerlerin de Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacağı bildirilmişti.

FSB müfettişleri, 23 Haziran'da Prigojin hakkında "silahlı isyan organize etmekten" dolayı Rusya Ceza Kanunu'nun 279. Maddesi uyarınca bir ceza davası açmıştı.

Dava, Prigojin'in Telegram kanalında "birliklerinin saldırıya uğradığına dair ifadeler yayınlaması ve destekçilerini ülkenin üst düzey askeri liderlerine karşı çıkmaya" çağırmasının ardından başlatıldı.

Bu suçun cezasının da 12 ila 20 yıl hapis cezası olduğu belirtildi.