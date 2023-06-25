Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli gösterdi

Rus televizyonu, paralı asker grubu Wagner'in darbe girişimini kısa bir süre yayınladıktan sonra havyar belgesi yayınlamaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 18:46
Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli gösterdi
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Rusya'da devlet televizyonu, Wagner paramiliter örgütün darbe girişimine ilişkin yaptığı yayını kesip havyar belgesi yayımladı. 

Prigojin'in isyanı sırasında havyar belgesinin yayınlaması, Rusya'da "1991 darbe girişimi" sırasında "Kuğu Gölü" balesinin yayınlanmasını akıllara getirirken Türkiye'de ise "Gezi" eylemleri sırasında "Penguen" belgesilinin yayınlamasını hatırlattı. 

Rusya'da televizyon kanalları, saat üç haberlerinde Rostov'dan Wagner paralı askerlerini sokaklarda yürürken gösteren görüntüler yayımladı. Ancak bir devlet kanalı, Prigojin'in başlattığı isyana kısa bir süre yer verdikten sonra havyar üretimi ile ilgili bir belgesel yayımlamaya başladı. 

Diğer Rus kanalları da Prigojin'in ayaklanmasına kısa süreli yer verdiler.


Rus Rusya devlet televizyon Havyar Penguen gezi

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