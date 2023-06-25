Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli gösterdi
Rus televizyonu, paralı asker grubu Wagner'in darbe girişimini kısa bir süre yayınladıktan sonra havyar belgesi yayınlamaya başladı.
Rusya'da devlet televizyonu, Wagner paramiliter örgütün darbe girişimine ilişkin yaptığı yayını kesip havyar belgesi yayımladı.
Prigojin'in isyanı sırasında havyar belgesinin yayınlaması, Rusya'da "1991 darbe girişimi" sırasında "Kuğu Gölü" balesinin yayınlanmasını akıllara getirirken Türkiye'de ise "Gezi" eylemleri sırasında "Penguen" belgesilinin yayınlamasını hatırlattı.
Rusya'da televizyon kanalları, saat üç haberlerinde Rostov'dan Wagner paralı askerlerini sokaklarda yürürken gösteren görüntüler yayımladı. Ancak bir devlet kanalı, Prigojin'in başlattığı isyana kısa bir süre yer verdikten sonra havyar üretimi ile ilgili bir belgesel yayımlamaya başladı.
Diğer Rus kanalları da Prigojin'in ayaklanmasına kısa süreli yer verdiler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner güçleri ilerleyişini durdurdu!
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Köprüyü attı ittifakı bitirdi
- Düğünde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
- Şebekenin ele geçirdiği sitenin mağdurları konuştu
- DEVA'dan 'ortak grup' modeline ret
- Moskova'ya 200 km yaklaşan isyancıların asıl hedefi ne?
- Melek Mosso'dan, 'sarılmak isteyen' başkana yanıt