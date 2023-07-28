Wagner lideri Prigojin, silahlı isyan girişiminden bu yana ilk kez Rusya'da görüldü

Geçtiğimiz ay Rusya'da "silahlı isyan" girişimiyle suçlanan Wagner özel askeri şirketinin kurucusu Yevgeny Prigojin'in, günler sonra Rusya'da görüldü. Prigojin'in, St. Petersburg kentinde gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Rusya-Afrika Ekonomik Forumu'nda yer aldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 12:09
Wagner lideri Prigojin, silahlı isyan girişiminden bu yana ilk kez Rusya'da görüldü
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Wagner özel askeri şirketinin kurucusu Yevgeny Prigojin, geçtiğimiz ay Moskova yönetimine karşı "silahlı isyana" öncülük etmesinden bu yana ilk kez Perşembe günü Rusya içinde görüldü.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen hesaplara göre Prigojin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik Forumu çerçevesinde bir otelde Afrikalı devlet yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

CNN'in aktardığına göre Prigojin'in görüştüğü yabancı bir devlet yetkilisinin zirveye katılan Orta Afrika Cumhuriyeti delegasyonunundan biri olduğu kaydedildi.

CNN'e göre, Prigojin ve Orta Afrika Cumhuriyeti devlet yetkililisi, Prigojin'in bir ofisinin bulunduğu St Petersburg'daki Trezzini Palace Hotel'de fotoğraf çekildi.

Otel, Prigojin'in isyanının ardından 6 Temmuz'da Rus yetkililer tarafından aranan yerlerden biriydi.


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