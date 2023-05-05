Wagner yöneticisi Prigojin, Rus askeri liderlerini küfür dolu sözlerle hedef aldı

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen ve kendi savaşçıları olduğunu iddia ettiği düzinelerce kişinin cesetlerinin önünde bir video yayınladı. Prigojin, çektiği videoda, Rus askeri liderlere küfür dolu bir meydan okumada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:29
Wagner yöneticisi Prigojin, Rus askeri liderlerini küfür dolu sözlerle hedef aldı
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Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, Telegram'dan paylaştığı bir videoda Rus askeri liderliğini küfür dolu sözlerle kınadı.

Videoda, "İhtiyacımız olan mühimmatın %70'inden yoksunuz" ifadesinde bulunan Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov'a seslendi.

Prigojin, videoda arkasındaki cesetleri göstererek "Kanları hala taze. Onlar, buraya gönüllü olarak geldiler ve siz lüks ofislerinizde şişman kediler gibi oturabilesiniz diye ölüyorlar" dedi.

DEFALARCA MOSKOVA'YA YAKINDI

Prigojin, savaş boyunca özellikle Bahmut için verilen zorlu mücadelede Kremlin'den yeterli desteği alamadığından defalarca yakınmış ve Şubat ayında da Telegram'da bir ceset yığınının resmini paylaşarak benzer bir mühimmat çağrısında bulunmuştu. 

Prigojin, geçtiğimiz hafta sonu Moskova'nın daha fazla mühimmat sağlamaması halinde Bahmut'tan birliklerini çekmekle tehdit etmişti.

Wagner, Ukrayna'daki çatışmalarda giderek artan bir rol üstlenmeye başladı. Prigojin ise son aylarda ön saflarda oldukça görünür oldu.


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