AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:12

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:12

Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

Avrupa Birliği Konseyi, Rus paralı asker grubu Wagner'i ve Rus yayın kuruluşu RIA FAN'ı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını engelleyen veya tehdit eden eylemleri nedeniyle yaptırım listesine ekledi. Açıklamada, "Halihazırda Küresel İnsan Hakları Yaptırımları Rejimi kapsamında AB yaptırımlarına tabi olan Wagner Grubu, Dmitry Utkin liderliğinde ve Yevgeniy Prigozhin tarafından finanse edilen, 2014 yılında kurulmuş, Rusya merkezli özel bir askeri kuruluştur. Wagner Grubu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif yer alıyor. Wagner Grubu, Ukrayna'nın Soledar ve Bakhmut kentlerine yönelik düzenlenen saldırılara da öncülük ediyor. RIA FAN ise, mütevelli heyeti Yevgeniy Prigozhin tarafından yönetilen bir Rus medya kuruluşu olan Patriot Medya Grubu'nun parçasıdır. RIA FAN, hükümet yanlısı propaganda ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları hakkında dezenformasyon yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

AB, şu ana kadar bin 473 kişi ve 207 kurumu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığı engelledikleri gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.

