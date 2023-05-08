Wagner'den geri adım: Bahmut'tan ayrılmaktan vazgeçti

Yayınlanma: 08.05.2023 - 13:02

Güncelleme: 08.05.2023 - 13:02

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşta aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner’in mühimmat yetersizliği nedeniyle Bahmut’tan çekilme tehdidi karşılık buldu.

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin yaptığı yeni açıklamada, Rus ordusunun cephedeki birliklere mühimmat desteğini artıracağını söyledi.

Prigojin, "Bu gece savaşmamız için emir aldık. Saldırılara devam etmemiz için gerekli olan mühimmat ve silah desteğinin sağlanacağına söz verildi” dedi.

İlerleyişlerinin sürdüğünü ve mühimmat beklediklerini kaydeden Prigojin, Wagner’in savaşın bir parçası olduğunu hatırlatarak Rus ordusu ile ortak operasyonların devam edeceğini ifade etti.

Bahmut kentindeki son durum hakkında da bilgi veren Prigojin, “Bugün itibarıyla kentin topraklarının yüzde 95’i bizim kontrolümüzde. Geri kalan yüzde 5’lik kısım, özel askeri operasyonlar açısından bir önem taşımıyor” ifadelerini kullandı.

Wagner’in kurucusu Prigojin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mühimmat yetersizliği nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığını eleştirmiş, 10 Mayıs’ta kritik noktadaki Bakhmut kentinden çekileceklerini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.