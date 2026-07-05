Washington’da aşırı sağ gövde gösterisi: Yüzlerce maskeli kişi sokaklara indi

ABD’nin başkenti Washington, beyaz üstünlükçüsü ırkçı Patriot Front grubunun yürüyüşüne sahne oldu.

Yüzlerce maskeli grup üyesinin Konfederasyon bayrakları ve ABD bayrağı varyasyonlarıyla sokaklara çıkması, ülkede beyaz üstünlükçü hareketlerin görünürlüğüne ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Patriot Front, sosyal medya hesabından başkente yaklaşık 400 üyesiyle geldiğini duyurdu. Reuters foto muhabirleri, grubun çok sayıda üyesinin Washington metrosunda hareket ettiğini ve kentin farklı noktalarında toplandığını bildirdi.

Sosyal medyada ve grubun Telegram kanalında paylaşılan görüntülerde, haki pantolon, mavi gömlek, beyaz yüz maskesi, şapka ve güneş gözlüğü takan grup üyelerinin davullar eşliğinde yürüdüğü görüldü. Bazı üyelerin Patriot Front bayraklarının yanı sıra Konfederasyon bayrakları ve ABD bayrağının farklı versiyonlarını taşıdığı belirtildi.

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Washington Metropolitan Polisi, Patriot Front’un “Birinci Değişiklik” kapsamındaki faaliyetlerini takip ettiklerini açıkladı. Polis sözcüsü, yürüyüşle bağlantılı herhangi bir gözaltı, şikâyet ya da yardım çağrısı bildirilmediğini belirtti.

Açıklamada, polisin bireylerin görüşlerini barışçıl biçimde ifade etme hakkını tanıdığı, ancak Washington sakinleri ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.

Patriot Front, 2017’de Virginia’nın Charlottesville kentinde düzenlenen ve ölümle sonuçlanan “Unite the Right” mitinginin ardından, beyaz üstünlükçü Vanguard America grubundan ayrılarak kuruldu. Southern Poverty Law Center, Patriot Front’u “beyaz milliyetçi nefret grubu” olarak tanımlıyor.

George Washington Üniversitesi Aşırılık Programı da Patriot Front’u, ABD’de homojen bir “beyaz etno-devlet” fikrini savunan beyaz milliyetçi ve faşist bir örgüt olarak nitelendiriyor.