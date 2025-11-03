Washington’da korku iklimi: Trump’ın ekibi askeri üslere taşındı!

ABD’de siyasi kutuplaşma derinleşirken, Trump yönetiminde görev yapan üst düzey sivil yetkililer güvenlik gerekçesiyle askeri üslerde yaşamaya başladı.

Son aylarda artan protestolar, suikast girişimleri ve hedef gösterme kampanyaları nedeniyle Beyaz Saray’a yakın isimler kamuoyundan uzak, korunaklı alanlara taşınıyor.

Eski Beyaz Saray danışmanı Katie Miller, Fox News’e yaptığı açıklamada, Arlington’daki evinin önünde tanımadığı bir kadın tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Bu olay, Trump yönetiminin göç politikalarının mimarı olan Stephen Miller ve ailesine yönelik uzun süredir devam eden protestoların ardından yaşandı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen “Arlington Neighbors United for Humanity” (ANUFH) adlı grup, Miller ailesini “demokrasiyi yıkmakla” suçlayan afişler asmış, evlerinin çevresinde eylemler düzenlemişti.

ÜST DÜZEY İSİMLER ASKERİ ÜSLERDE

Olayların ardından Miller çifti, Washington bölgesindeki askerî lojmanlara taşınan çok sayıda Trump yetkilisinden biri oldu.

NBC ve The Atlantic’in haberlerine göre, en az altı üst düzey siyasi atama artık Fort McNair, Joint Base Anacostia-Bolling ve Myer-Henderson Hall gibi üslerde yaşıyor.

Aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de bulunuyor.

Yetkililer, bu düzenlemenin hem fiziksel güvenlik hem de lojistik kolaylık sağladığını, ancak sivil-asker ayrımını bulanıklaştırdığı eleştirilerine yol açtığını belirtiyor.

“TRUMP'IN YEŞİL BÖLGESİ”

Gazeteciler, bu eğilimi “Trump’ın Yeşil Bölgesi” olarak adlandırıyor.

Başkent Washington’da siyasi şiddetin artması, üst düzey isimlerin ordu koruması altına girmesine neden oldu.

Üniversite profesörü Adria Lawrence, bu durumu “demokratik kurumlar açısından kaygı verici bir işaret” olarak nitelendirerek, “Ordunun tüm ülkenin savunması için var olması gerekir; yalnızca bir partinin çıkarlarını koruyan bir yapı haline gelmemeli” dedi.

Uzmanlara göre, ABD’de son yıllarda siyasi şiddet ve suikast girişimleri artış gösterdi.

Trump’a yönelik iki saldırı girişimi, İran’ın bazı eski yetkililere suikast planları ve eyaletlerdeki siyasi cinayetler, güvenlik protokollerini sertleştirdi.

Ancak eleştirmenler, Trump yönetiminin “askerî güvenliğe sığınmasının”, siyasetin halktan uzaklaşmasına ve demokrasiyle ordu arasındaki sınırın bulanıklaşmasına yol açtığını vurguluyor.