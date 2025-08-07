Washington’da üçlü zirve: Trump, Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ile Cuma günü Washington’da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Resmi açıklamalara göre, bu görüşmelerde Güney Kafkasya’daki barış süreci, ekonomik işbirliği ve bölgesel istikrar öncelikli gündem maddeleri olacak.

Paşinyan’ın ofisi, 7–8 Ağustos tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında Trump’la ikili, ardından Aliyev’in katılımıyla üçlü bir görüşme yapılması planlanıyor.

Azerbaycan devlet ajansı Azertac ise Aliyev’in bu hafta içinde ABD’ye gideceğini, ziyaretin sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, aynı zamanda ‘bölgesel istikrar ve küresel güvenlik’ açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

ZENGEZUR KORİDORU YENİDEN MASADA

Görüşmelerin gündeminde, Azerbaycan’ın Nahçıvan’a uzanacak yeni bir kara hattı talebi de var.

‘Zengezur Koridoru’ olarak adlandırılan bu güzergâh, Ermenistan toprakları üzerinden Azerbaycan’a bağlantı sağlamayı hedefliyor. Ancak bu plan, Ermenistan için ciddi egemenlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Trump yönetimi, bu koridorun açılmasına destek sunmayı veya projeyi bizzat devralmayı teklif edebilir. Bu yol, uzun süredir taraflar arasında tıkanma yaratan başlıklardan biri.

ABD’DEN BARIŞ HAMLESİ: BİR BELGE İMZALANABİLİR

Henüz resmi gündem açıklanmamış olsa da, Amerikan ve uluslararası medyada ‘barış anlaşması’ olasılığı konuşuluyor.

Önde gelen basın kurumlarından The Washington Post ve Reuters, adının açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkililerine dayandırdıkları haberlerde, Cuma günü bir barış çerçeve metninin açıklanabileceğini bildirdi.

Birleşik Krallık merkezli bir medya sitesi olan Middle East Eye’a göre, Aliyev ve Paşinyan’ın bir ‘niyet mektubu’ imzalayacağı ve bu belgenin barış sürecine yönelik kararlılığı göstereceğini aktarıldı.

Aynı kaynaklar, bu adımın Trump’ın bölgede aradığı diplomatik başarıyı temsil edeceğini öne sürdü.

Paşinyan ve Aliyev, 2025 yılı içinde daha önce iki kez yüz yüze görüşmüştü. İlk görüşme 16 Mayıs’ta Arnavutluk’taki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde, ikincisi ise 10 Temmuz’da Abu Dabi’de gerçekleşmişti. Görüşmelerde, henüz imzalanmamış olan barış anlaşması metni üzerindeki pürüzler ele alınmıştı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: “BU BİR KOMPLO”

İran, Zengezur koridoru projesine ve ABD’nin bölgedeki etkisine sert şekilde karşı çıkıyor. İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, X hesabından yaptığı açıklamada, bu girişimlerin ‘meşru olmayan hedefler’ taşıdığını ve İran’ın Kafkasya ile bağlantısının kesilmeye çalışıldığını savundu.

İran’ın Ermenistan’la sıcak ilişkileri bulunurken, İsrail’le yakınlığı nedeniyle Azerbaycan’la ilişkileri oldukça gergin. Hamaney ise geçtiğimiz ay bu projeyi ‘İran’ın ulusal güvenliğine karşı ABD ve İsrail tarafından yürütülen bir plan’ olarak nitelendirmişti.