Washington Post anketi: İran saldırılarına ABD’de destek sınırlı

The Washington Post tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik hava saldırılarına Amerikan kamuoyunda desteğin sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Ankete göre saldırılara karşı çıkanların oranı, destekleyenlerden daha yüksek seviyede.

Gazetenin kısa sürede gerçekleştirdiği araştırmada 1.003 Amerikalıya saldırılarla ilgili görüşleri soruldu.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 52’si saldırılara “güçlü biçimde karşı” ya da “bir ölçüde karşı” olduğunu belirtti. Buna karşılık yüzde 39’luk kesim operasyonları desteklediğini ifade etti.

Söz konusu saldırılar sırasında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hüseyni Hamaney’in hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Anket sonuçları, ABD kamuoyunda operasyonun kapsamı ve olası sonuçlarına dair soru işaretleri bulunduğunu da ortaya koydu.

Katılımcıların önemli bir bölümü, operasyonun hedeflerinin yeterince açık anlatılmadığını düşünürken, geniş çaplı bir çatışma ihtimaline yönelik kaygıların öne çıktığı değerlendirildi.

Araştırmada, saldırılara desteğin siyasi eğilimlere göre farklılık gösterdiği; Cumhuriyetçi seçmenlerde desteğin daha yüksek, bağımsız seçmenler ile gençlerde ise daha düşük seviyede olduğu kaydedildi.