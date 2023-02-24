Washington Post, Antakya'yı yazdı: Antik Türk kenti depremlerden sonra yok oldu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gazetesi Washington Post (WP), '6 Şubat Depremleri'nden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkımı yazdı. "Antik Türk kenti depremlerden sonra yok oldu" başlıklı haberde, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan ilçenin "tanınmaz" hale geldiği kaydedildi.
Independent Türkçe'nin Washington Post'a dayandırdığı haberinde, depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkıma yer verildi. Antakya'daki Kurtuluş Sokağı'nın tarihte gece aydınlatmasına sahip ilk yer olduğu vurgulanarak, buradaki dini yapıların da yerle bir olduğu yazıldı.
"Antakya hayalet şehre döndü" ifadeleriyle başlayan haberde, Kurtuluş Sokağı'nın sonunda yer alan ve Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar'ın harabeye döndüğü aktarıldı.
"ANTAKYA BİTTİ"
Onun karşısındaki Hıristiyanlık tarihinin eski ibadethanelerinden Aziz Petrus Kilisesi'nin de ağır hasar aldığı belirtildi. WP, haberinde Türkçe "Antakya bitti" ifadelerine de yer verdi. Yazıda, yıkıntılar arasında yağmaları önlemek amacıyla askerlerin nöbet tuttuğuna da dikkat çekildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi
- 'Her seferinde Saray'dan biri arandı'
- TELE1’in kapatılmasında saklanan belge
- İzmir fay hatları nereden geçiyor?
- Sansür dalgası gittikçe büyüyor
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Fıs Fıs İsmail'in 'seçim' videosu gündem oldu
- Marmara Denizi'nde deprem
- Erdoğan’dan görevden alma ve atama kararları