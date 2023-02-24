Washington Post, Antakya'yı yazdı: Antik Türk kenti depremlerden sonra yok oldu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 20:15

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 20:15

Independent Türkçe'nin Washington Post'a dayandırdığı haberinde, depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkıma yer verildi. Antakya'daki Kurtuluş Sokağı'nın tarihte gece aydınlatmasına sahip ilk yer olduğu vurgulanarak, buradaki dini yapıların da yerle bir olduğu yazıldı.

"Antakya hayalet şehre döndü" ifadeleriyle başlayan haberde, Kurtuluş Sokağı'nın sonunda yer alan ve Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar'ın harabeye döndüğü aktarıldı.

"ANTAKYA BİTTİ"

Onun karşısındaki Hıristiyanlık tarihinin eski ibadethanelerinden Aziz Petrus Kilisesi'nin de ağır hasar aldığı belirtildi. WP, haberinde Türkçe "Antakya bitti" ifadelerine de yer verdi. Yazıda, yıkıntılar arasında yağmaları önlemek amacıyla askerlerin nöbet tuttuğuna da dikkat çekildi.