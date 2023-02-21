Antakya'da yarısı çöken binanın üstündeki 'güvercin evi' son depremlerle de yıkılmadı

Şafak, "Evin temelini ben yaptırmıştım. 2014 yılında 2 kat daha yaptırıp iki çocuğumun da evi olsun istedim. Bu ek yeri de 3 yıl önce yaptırdım. Allah kuşları kurtardı. İkinci depremde de yine geldim aynı olduğunu gördüm. Buraya yem atıyorum aç kalmasınlar diye geliyorlar" diyerek sözlerini bitirdi.