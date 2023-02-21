Antakya'da yarısı çöken binanın üstündeki 'güvercin evi' son depremlerle de yıkılmadı

DHA
21 Şubat 2023 Salı, 13:33
<p>Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yarısı çöken binanın üzerindeki güvercin kulübesi dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrasında da ayakta kaldı. </p>

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yarısı çöken binanın üzerindeki güvercin kulübesi dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrasında da ayakta kaldı. 

<p>Ev sahibi İhsan Şafak, "İkinci depremde de yine geldim aynı olduğunu gördüm. Buraya yem atıyorum aç kalmasınlar diye geliyorlar" dedi. </p>

Ev sahibi İhsan Şafak, "İkinci depremde de yine geldim aynı olduğunu gördüm. Buraya yem atıyorum aç kalmasınlar diye geliyorlar" dedi. 

<p>Binanın üzerindeki güvercin kulübesi  dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde yine ayakta kaldı. 4 katlı binanın son hali ise görenleri şaşkına uğrattı.</p>

Binanın üzerindeki güvercin kulübesi  dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde yine ayakta kaldı. 4 katlı binanın son hali ise görenleri şaşkına uğrattı.

<p>Ev sahibi İhsan Şafak, "Akşam tekrar depremi yaşamak bizim zordu. Allah'a yalvardık. Önceki gibi olmadı ama bayağı yıkılan evler oldu. Ben dışarı çıktığımda her taraf karanlıktı" dedi.</p>

Ev sahibi İhsan Şafak, "Akşam tekrar depremi yaşamak bizim zordu. Allah'a yalvardık. Önceki gibi olmadı ama bayağı yıkılan evler oldu. Ben dışarı çıktığımda her taraf karanlıktı" dedi.

<p>Şafak, "Evin temelini ben yaptırmıştım. 2014 yılında 2 kat daha yaptırıp iki çocuğumun da evi olsun istedim. Bu ek yeri de 3 yıl önce yaptırdım. Allah kuşları kurtardı. İkinci depremde de yine geldim aynı olduğunu gördüm. Buraya yem atıyorum aç kalmasınlar diye geliyorlar" diyerek sözlerini bitirdi.</p>

Şafak, "Evin temelini ben yaptırmıştım. 2014 yılında 2 kat daha yaptırıp iki çocuğumun da evi olsun istedim. Bu ek yeri de 3 yıl önce yaptırdım. Allah kuşları kurtardı. İkinci depremde de yine geldim aynı olduğunu gördüm. Buraya yem atıyorum aç kalmasınlar diye geliyorlar" diyerek sözlerini bitirdi.

<p>Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmamıştı. Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemişti. </p>

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmamıştı. Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemişti. 

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