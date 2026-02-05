Washington Post'ta gazeteci kıyımı: Yüzlerce çalışan işten çıkarıldı!

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan gazete çalışanı, isminin açıklanmaması koşuluyla, “Bu tam anlamıyla bir kıyım” ifadelerini kullandı.

Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, sabah saatlerinde yapılan toplantıda çalışanlara, gazetenin 'stratejik bir yeniden yapılanma' sürecine girdiğini söyledi.

Murray, Post’un okuyuculara ulaşmakta zorlandığını ve yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Habere göre, yeni düzenleme kapsamında;

Spor, kitap ve podcast bölümleri kapatılıyor

Spor servisi mevcut haliyle sona erdiriliyor,

Yerel haberler yeniden yapılandırılıyor,

Uluslararası haber ağı daraltılıyor,

Kitap bölümü kapatılıyor,

Günlük podcast 'Post Reports' ise askıya alınıyor.

"EN KARANLIK GÜNLERDEN BİRİ"

Murray, çalışanlara hitabında şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü kararlar hepimiz için acı verici. Bu değişim, sistem için bir şok olacak.

Gazetenin 2021’e kadar genel yayın yönetmenliğini yapan Martin Baron, yaşananları şöyle değerlendirdi:

Bu, dünyanın en büyük haber kuruluşlarından birinin tarihindeki en karanlık günlerden biridir.

Baron, işten çıkarmaların gazetenin kamuoyuna gerçeklere dayalı haber sunma kapasitesini zayıflatacağını vurguladı.

KİMLER ETKİLENDİ?

İşten çıkarılanlar arasında, Amazon’u takip eden gazeteci Caroline O’Donovan ile spor yazarı Neil Greenberg de bulunuyor.

İşten çıkarılan çalışanlar, 10 Nisan’a kadar maaşlı personel statüsünde kalacak ve altı ay boyunca sağlık sigortasından yararlanmaya devam edecek.

Bir editör, yaşananlardan yayıncı Will Lewis’i sorumlu tuttu:

Lewis, Bezos’un bu kurumu batırmasına zemin hazırladı. Üstelik çalışanlarının karşısına çıkacak cesareti bile göstermedi.

BEZOS'A TEPKİ BÜYÜYOR

Gazetenin sahibi Jeff Bezos, son dönemde çalışanlardan gelen çağrılara rağmen sessizliğini korudu.

Çalışanlar, kesintilerin durdurulması için mektuplar yazdı ve sosyal medyada kampanya yürüttü. Ancak Bezos, bu çağrılara yanıt vermedi.

Öte yandan Bezos’un, geçtiğimiz günlerde ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’i, Florida’daki uzay şirketi Blue Origin tesislerinde ağırlaması dikkat çekti.

TRUMP VE HARRIS TARTIŞMASI

Baron, Bezos’un 2024’te gazetenin Kamala Harris lehine yapmayı planladığı başkanlık desteğini engellemesini de eleştirdi.

Ayrıca Bezos’un, Trump’la ilişkilerini yumuşatma çabalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

Bezos’un Başkan Donald Trump’a yaranma çabaları, gazetenin markasına silinmesi zor bir leke bıraktı. Bu, kendi kendini yok etmenin ders kitabı örneğidir.

Bu kararların ardından yüz binlerce abonenin gazeteden ayrıldığı belirtildi.

PROTESTO ÇAĞRILARI

Sendika, Bezos’un artık gazete için doğru sahip olmayabileceğini ifade ederek, daha vizyoner bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sendika, perşembe günü Washington’daki Post binası önünde işten çıkarmalara karşı protesto düzenleneceğini duyurdu.

Yaşanan gelişmeler, ABD basınında ekonomik baskılar ve siyasi etkilerin medya kurumları üzerindeki etkisine dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.