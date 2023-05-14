Washington Post: Zelenski, kapalı kapılar ardında Rusya'da saldırı planladı

Yayınlanma: 14.05.2023 - 11:38

Güncelleme: 14.05.2023 - 11:39

Washington Post, "gizli" Pentagon belgelerinden yola çıkarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "kapalı kapılar ardında" Rus topraklarına saldırılar düzenlemeyi ve Rusya'dan Macaristan'a petrol taşıyan bir boru hattını "havaya uçurmayı" planladığını yazdı.

ABD istihbaratı tarafından elde edilen ve Zelenski'nin askeri komutanlarla yaptığı kişisel yazışmaları içeren belgeler, Zelenski'nin Rusya sınırları içindeki hedefleri vurma fikrinden vazgeçmediğini ve bunu yapmak için uzun menzilli füzeler kullanmak istediğini gösteriyor.

Gazete, Zelenski'nin, Rusya topraklarının bir bölümünü işgal etmeyi önerip önermediği sorulduğunda, daha önce ABD özel servislerinin bu tür iddialarını "fantezi" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

"Çok gizli" ibareli belgelerden birinde Zelenski'nin Ocak ayı sonunda "Rusya'ya saldırı" ve "bazı Rus sınır kasabalarını işgal etmek" amacıyla Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarına nakledilmesini önerdiği belirtiliyor.

Şubat ayı sonlarında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyy ile yaptığı bir toplantıda "Ukrayna'nın ülke içindeki Rus birliklerinin bulunduğu yerlere ulaşabilecek uzun menzilli füzelere sahip olmaması ve bunları vuracak araçların bulunmaması" konusundaki endişelerini dile getirdi.

"İHA'LARIN ROSTOV'DAKİ KONUŞLANMA ALANLARINA SALDIRILMASINI ÖNERDİ"

Washington Post'un Pentagon belgelerinden alıntıladığı bir başka gizli belgeye göre Zelenski, insansız hava araçlarının kullanılmasını ve "Rostov'daki konuşlanma alanlarına saldırılmasını" önerdi.

Habere göre, Zelenski'nin Druzhba petrol boru hattını havaya uçurma önerisini Şubat ayı ortasında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko ile yaptığı bir toplantıda dile getirdiği bildiriliyor.

ABD istihbarat yetkilileri, belgede bu diyaloğu anlatırken, Zelenski'nin "Macaristan'a karşı öfke gösterdiğini ve bu nedenle abartılı ve anlamsız tehditlerde bulunmuş olabileceğini" kaydetti. ABD istihbaratına göre Zelenski, "büyük ölçüde Rus petrolüne bağımlı olan" Macaristan'ın "Ukrayna'nın boru hattını havaya uçurması ve sanayisini yok etmesi gerektiğini" söyledi.