Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İtalya’da
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, temaslarda bulunmak üzere İtalya’ya geldi. Zelenski’nin İtalya hükümetinin yanı sıra Papa Francis ile görüşmesi bekleniyor.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün Zelenski’nin İtalya’nın başkenti Roma’ya geldiğini duyurdu.
Bakan Tajani açıklamasında “İtalya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi ağırlıyor. Ukrayna halkının yanında, özgürlük ve demokrasiyi savunma taahhüdümüzü yineliyoruz” dedi.
Yerel basın, Zelenski’nin basına kapalı olarak Katolik Hristiyanlarının ruhani lideri Papa Francis ile görüşeceğini belirtti.
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