Washington’un 'kıyamet kehaneti' gerçek mi oluyor?

ABD’nin ilk başkanı George Washington, rivayete göre 1777 kışında, ülkenin gelecekte 'üç büyük sınavdan' geçeceğini söylemişti.

Bunlardan ilki, ülkenin doğuşuna yol açan Bağımsızlık Savaşı, ikincisi ise 19. yüzyıl ortasındaki Amerikan İç Savaşı'ydı. İddialara göre, üçüncü kehanet ise 'deniz ötesinden gelen orduların ülkeyi istila edeceği' bir dönemi tarif ediyordu.

GİDEREK TIRMANAN GERİLİM

Podcaster Ryan Bledsoe, Library of Congress arşivlerinde yer aldığı iddia edilen bu metne atıfta bulunarak, Washington’un üçüncü öngörüsünün, 'doğudan gelen büyük bir savaş tehdidi' olduğunu ileri sürdü. Bledsoe, bu tehdidin 'çok yakın' olabileceğini iddia etti. Haksız da sayılmaz.

Son yıllarda ABD ile Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş döneminden bu yana görülmemiş ölçüde gerilmiş durumda. Washington yönetimi, özellikle Çin’in ekonomik ve askeri yükselişini küresel liderlik konumuna yönelik stratejik bir meydan okuma olarak değerlendiriyor.

TAYVAN VE UKRAYNA KRİZLERİ

Pasifik’te Tayvan krizi, Güney Çin Denizi’ndeki askeri faaliyetler ve Pekin’in Kuşak-Yol Girişimi kapsamında artan jeopolitik etkisi, ABD’nin Asya’daki nüfuz alanlarını doğrudan tehdit ediyor. Buna karşılık Çin, ABD’nin Pasifik’te kurduğu askeri ittifakları (özellikle AUKUS ve QUAD) 'çevreleme politikası' olarak nitelendiriyor.

Rusya cephesinde ise Ukrayna Savaşı, Moskova ile Washington arasındaki ilişkileri tamamen kopma noktasına getirdi. ABD’nin Kiev’e sağladığı 120 milyar doları aşkın askerî ve mali yardım, Moskova tarafından 'NATO’nun doğrudan savaşa taraf olması' şeklinde yorumlanıyor. Rusya’nın Batı sınırına yakın bölgelerde nükleer silah tatbikatlarını artırması, gerginliğin kontrolsüz biçimde tırmanabileceğine dair endişeleri güçlendiriyor.

1 YILDA 27 ORTAK ASKERİ TATBİKAT

Aynı zamanda, Çin ve Rusya’nın stratejik iş birliği derinleşiyor. İki ülke, 2024’te 27 ortak askerî tatbikat gerçekleştirdi; ticarette doların yerine ulusal para birimlerinin kullanımını hızlandırdı. Bu süreç, Washington’un 'iki cepheli rekabet' riskini büyütürken, ABD savunma bütçesinin 2026’da 950 milyar doları aşması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, doğrudan bir sıcak çatışma olasılığını bugün için düşük tutsa da, 'yanlış hesap' veya bölgesel bir krizin zincirleme etki yaratması ihtimalini tamamen dışlamıyor.

EN KÖTÜ SENARYO

Tayvan Boğazı, Güney Çin Denizi veya Karadeniz gibi bölgelerde yaşanacak askeri bir kaza, küresel ölçekte bir krizi tetikleyebilir. Dolayısıyla Washington’un 18. yüzyılda gördüğü 'deniz ötesinden gelen tehdit' vizyonu, artık sadece bir efsane değil, uluslararası güvenlik analistlerinin ciddi biçimde tartıştığı jeopolitik bir senaryo olarak yeniden gündemde.

Bazı yorumculara göre fiili durum, Washington’un 250 yıl önce öngördüğü vizyon ile örtüşüyor. Zira Asya'nın güçlü devletleri ile Washington arasındaki gerilim son yıllarda giderek tırmanıyor.