WhatsApp mesajları delil sayıldı: Öğrenciye idam cezası

Pakistan'da bir öğrencinin Whatsapp mesajlarının delil sayılması nedeniyle idama mahkum edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:55
WhatsApp mesajları delil sayıldı: Öğrenciye idam cezası
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Pakistan'da bir mahkeme 22 yaşındaki bir öğrenciyi Whatsapp mesajları nedeniyle dine hakaret suçlamasıyla idama mahkum etti.

Pencap Eyaletindeki mahkeme, öğrencinin Müslümanların dini duygularını rencide etmek amacıyla dine hakaret içeren resim ve videolar paylaştığını söyledi. Aynı dava kapsamında 17 yaşındaki bir çocuk da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Her ikisi de suçlamaları reddetti. 

Pakistan'da dine hakaret ölümle cezalandırılırken, bazı kişiler henüz davaları görülmeden linç edilmişlerdir.

Şikayet 2022 yılında Pakistan Federal Soruşturma Ajansı'nın (FIA) siber suçlar birimi tarafından incelendi.

Yargıçlar tarafından verilen kararda, 22 yaşındaki sanığın Muhammed Peygamber ve eşleri hakkında aşağılayıcı sözler içeren fotoğraf ve videolar hazırladığı gerekçesiyle idama mahkum edildiğini açıkladı. Mesajların gönderildiği sanığa ise bu materyalleri paylaştığı için ömür boyu hapis cezası verildi. 

Kimliği açıklanmayan idam mahkumunun babası BBC'ye yaptığı açıklamada, Lahor Yüksek Mahkemesi'nde temyiz başvurusunda bulunacağını söyledi.

Mahkeme, diğer öğrencinin reşit olmadığı için ölüm cezası yerine ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.


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