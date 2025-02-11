WhatsApp mesajları sızdırıldı: Bakan, milletvekili ve meclis üyeleri görevden alındı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:28

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:29

Saldırgan ve küfürlü mesajlar içerdiği iddia edilen bir seçim bölgesi WhatsApp sohbet grubunda mesajların sızdırılmasıyla ortaya çıkan skandalın ardından İngiltere Sağlık Bakanı ve İngiltere İşçi Partisi'nden birkaç milletvekili görevden alındı.

Sağlık Bakanı Andrew Gwynne, İşçi Partili meclis üyeleri, parti yetkilileri ve en az bir başka milletvekilinin de dahil olduğu “Trigger Me Timbers” adlı WhatsApp grubunda gönderdiği bir dizi cinsiyetçi ve ırkçı mesajın basında yer almasının ardından görevden alındı.

İddialara göre bakan, Yahudi karşıtı ifadeler kullanmış ve emekli bir seçmen hakkında “şaka” yaparak bir sonraki seçimlerden önce ölmesini umduğunu ifade etti. Gwynne, iddiaların ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İşçi Partili üç meclis üyesi Claire Reid, Jack Naylor ve George Newton ile Gwynne'ın yardımcılığını yapmış olan milletvekili Oliver Ryan da istifa etti ve parti tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Oliver Ryan'ın cezası, Gwynne'ın görevden alınmasından sadece 48 saat sonra verildi. Ryan, İşçi Partili bir milletvekili arkadaşının cinsel kimliğiyle alay ettiği iddiası üzerine soruşturmaya uğramıştı.

Bir İşçi Partisi sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, Ryan'ın WhatsApp grubuyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak partiden uzaklaştırıldığını söyledi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Gwynne'ın ortaya çıkan mesajların birinde, yerel bir meclis üyesine çöp toplama konusunda şikayette bulunan bir emekliye hakaret ettiği görüldü.

HuffPost sızdırılan bir mesajı paylaştı. Mesaja göre Gwynne, meclis üyesine emekliye şu cevabı vermesini önerdi:

“Sayın sakin, çöplerinizi s*****. Oyunuz olmadan yeniden seçildim. Canın cehenneme. Not: Umarım her şey bitene kadar nalları dikmiş olursunuz.”

Gwynne'ın ayrıca, ortaya çıkan mesajlarda İşçi Partisi Milletvekili Diane Abbott hakkında ırkçı, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner hakkında cinsiyetçi yorumlarda bulunduğu ve bir seçmeninin kamyon tarafından “ezilmesi” konusunda şaka yaptığı bildirildi.

KONUT BAKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Sky News'e konuşan İngiltere Konut Bakanı Matthew Pennycook, söz konusu açıklamaları “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

“Başbakan Keir Starmer'in bu olayda Andrew Gwynne'ı görevden almak için kararlı bir şekilde hareket etmesinden kamuoyunun çıkaracağı ders, başka herhangi bir İşçi Partisi milletvekili ya da bakanı yetersiz kalırsa, kamu görevinde en yüksek standartları korumak için harekete geçeceğidir.”

Gwynne ise “kötü bir şekilde yanlış değerlendirilmiş yorumları” nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, sebep olduğu her türlü kırgınlık için özür diledi.

İŞÇİ PARTİSİ'NİN POPÜLARİTESİ DÜŞÜŞTE

Kamuoyu yoklamaları, geçen yılki ezici zaferinden bu yana İşçi Partisi'nin popülaritesinde bir düşüş olduğunu ve partinin ekonomik büyümeyi artırma çabalarının durması nedeniyle desteği sürdürmekte zorlandığını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta YouGov tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması, İngiliz seçmenlerin dörtte birinin genel seçimlerde İşçi Partisi yerine Nigel Farage'ın sağcı Reform UK partisini destekleyeceğini ortaya koydu.