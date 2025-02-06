İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:56

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:56

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

İlk maçı da Kuzey Londra'da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.

Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. O eşleşmede ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.

Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.