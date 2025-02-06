İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
Newcastle United, İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Arsenal'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skorla kazandı.
Newcastle'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
İlk maçı da Kuzey Londra'da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.
Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. O eşleşmede ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.
Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.
Etiketler: #Newcastle United #Arsenal #İngiltere Lig Kupası
Spor Haberleri
- Arda Güler yarı finali 90+3'te kaptı!
- Milan yarı final biletini 3 golle aldı!
- İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
- PSV, Feyenoord'u devirip yarı finale çıktı!
- Eski Trabzonsporludan emeklilik kararı!
- Kadro dışı bırakılmıştı: Mourinho'ya mesaj yolladı!
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a red
- Galatasaray, Manisa Basket'i mağlup etti
- Beşiktaş'tan EuroCup'ta 10. galibiyet
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şef Danilo Zanna'nın mekanındaki çay fiyatı gündem oldu
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Trump'ın 'Gazze' planına Türkiye'den ilk tepki!
- Yeni transfere yol gözüktü!
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!