Ünlü oyuncu rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu
Bir süredir bağımlılıkla mücadele ettiği bilinen genç oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinin yatak odasında ölü bulundu. Oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
'CSI: Miami', '24' ve 'My Sister's Keeper' yapımlarındaki rolüyle tanınan oyuncu Evan Ellingson, 35 yaşında hayatını kaybetti. Ellingson'ın babası, oyuncunun bağımlılıkla mücadele ettiğini ancak son yıllarda iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.
YATAK ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
People'ın aktardığı habere göre, San Bernardino İlçesi Şerif Departmanı'nın adli tıp bölümü, Ellingson'ın 5 Kasım Pazar günü saat 11:31'de Kaliforniya'nın Fontana kentindeki rehabilitasyon merkezinin yatak odasında ölü bulunduğunu aktardı. Oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Evan Ellingson'ın ilk profesyonel rolü, 12 yaşındayken "Living in Fear" adlı TV filmiyle geldi. Ellingson, 'CSI: Miami'de David Caruso'nun Teğmen Horatio Caine'in oğlu Kyle Harmon rolünde üç yıl boyunca 18 bölümde yer aldı.
Oyuncu ayrıca '24'te baş karakter Jack Bauer'in (Kiefer Sutherland'ın canlandırdığı) yeğeni Josh rolünü canlandırdı.
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