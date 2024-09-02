ABD basınından Biden iddiası: 'Kabul et ya da reddet...'
Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etti.
Washington Post'un haberinde, "Gazze'de ateşkes müzakerelerine" ilişkin ABD yönetiminden yetkililerin iddialarına yer verildi.
İsmini vermek istemeyen yetkililer, Biden yönetiminin devam eden müzakerelerde "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını öne sürdü.
Söz konusu teklifi iki tarafın da reddetmesi halinde ABD öncülüğündeki müzakerelerin sona erebileceğine işaret eden yetkililerden biri, "Bunu müzakere etmeye devam edemezsiniz. Bu sürecin bir noktada sonlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütüyor.
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