ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi: Dolar resmen uçacak!
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'ye yönelik enflasyon ve döviz kuru tahminlerini değiştirdi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, USD/TRY tahminlerini revize ederek 3, 6 ve 12 aylık dönemler için sırasıyla 36, 39 ve 44 olarak güncelledi.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sach yayınladığı araştırma
notunda, Türkiye'de Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 62'den yüzde 51,4'e
düşeceğini tahmin etti.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler
Geçinme İndeksi de Ağustos ayında yıllık yüzde 61,57 olarak gerçekleşti. TÜİK
Ağustos ayı enflasyon rakamlarını Salı günü TSİ 10.00'da açıklayacak.
GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ
Foreks'in haberine göre; bununla birlikte Goldman Sachs,
enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde TCMB'nin temkinli davranacağını
ve gevşemeyi erteleyeceğini de vurguladı. Goldman Sachs ayrıca USD/TRY
tahminlerini revize etti. USD/TRY için 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde 33, 35 ve 39
olan tahminlerini 36, 39 ve 44 olarak değiştirdi.
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