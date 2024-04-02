WSJ: Erdoğan dönemi sona mı eriyor?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:42

Güncelleme: 02.04.2024 - 16:42

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), 31 Mart yerel seçimleri merceğine alarak, "Türkiye'de Erdoğan dönemi sona mı eriyor?" başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde, Türk seçmenlerin, Erdoğan'ın "otoriter yöntemlerine ve beceriksiz ekonomi politikalarına karşı sabırlarının sonuna yaklaşmış olabileceklerinin sinyalini verdiği" kaydedildi.

"Muhalefetin yerel seçimlerde son bir neslin en iyi performansını sergilediğini" belirten WSJ, "Seçim, Ekrem İmamoğlu'nun, muhalefeti birleştirebilecek bir yıldız gücüyle Erdoğan'ın en zorlu rakibi olma konumunu pekiştirdi" ifadelerine yer verdi.

"Seçmenlerin Sayın Erdoğan'ın partisine karşı oy kullanmak için iyi nedenleri olduğunu" savunan WSJ, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın ekonomiyi canlandırmak için Merkez Bankası'nı zorlamasıyla yıllık enflasyon sadece Şubat ayında %67'ye ulaştı. Dünya Bankası geçen ay Türkiye'nin nominal gıda enflasyonunun yıllık %71 ile Arjantin, Lübnan ve Zimbabve'yi geride bırakarak dünyanın en kötü dördüncü enflasyonu olduğunu bildirdi. Bu hiç de mutlu bir ortam değil. Erdoğan, kitleleri ateşlemek için milliyetçilik ve İslamcı popülizmi bir arada kullandı, ancak bu artık başarısız yönetimin üstesinden gelmek için yeterli olmayabilir."

"TÜRK DEMOKRASİSİ HENÜZ ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

"Türkiye'nin daha iyi bir yönetime, Batı'nın da Ankara'da daha iyi bir NATO müttefikine ihtiyacı olduğunu" yazan WSJ, "Erdoğan, ABD'nin itirazlarına rağmen Vladimir Putin'den füze savunma sistemleri satın aldı. Amerikalıları şüpheli suçlamalarla tutuklamak da dahil olmak üzere Avrupa ve ABD için sorunlu bir dost oldu. Seçim sonuçları, Türk demokrasisinin henüz ölmediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.