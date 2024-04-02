Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:06

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:07

Türkiye 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

Seçimde CHP birinci parti olurken, Cumhur İttifakı büyük kan kaybı yaşadı. Seçim sonuçlarının ardından anket şirketlerinin nasıl bir sınav verdiği de merak konusu oldu.

Anket şirketlerinin seçim sonucu tahminleri tuttu mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de anket şirketlerinin karneleri nasıl, en yakın seçim sonucuna hangi anket şirketi yaklaştı?

İşte anket şirketlerinin 'yerel seçim' sınavı...

İSTANBUL

İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14, Murat Kurum yüzde 39.59, Mehmet Altınöz yüzde 2.61, Meral Danış Beştaş yüzde 2.12, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.12, Buğra Kavuncu yüzde 0.63 oy aldı.

Aksoy Araştırma anketi şöyle tahmin etti:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 49.9

Murat Kurum: Yüzde 36.9

Kesin olmayan sonuç:

Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14

Murat Kurum yüzde 39.59

MetroPOLL Araştırma anketi şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.6

Murat Kurum: Yüzde 37

Kesin olmayan sonuç:

Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14

Murat Kurum yüzde 39.59

BETİMAR'ın anketi:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48

Murat Kurum: Yüzde 38,3

Kesin olmayan sonuç:

Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14

Murat Kurum yüzde 39.59

SONAR araştırma:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,3

Murat Kurum: Yüzde 40,4

Kesin olmayan sonuç:

Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14

Murat Kurum yüzde 39.59

İZMİR

İzmir'de ise resmi olmayan sonuçlara göre Cemil Tugay yüzde 48.97, Hamza Dağ yüzde 37.06, Ümit Özlale yüzde 3.64, Akın Birdal yüzde 4.19, Naşit Birgüvi yüzde 2.52, Cemal Arıkan yüzde 0.93 oy aldı.

PİAR Araştırma'ya göre İzmir tahmini:

Cemil Tugay: Yüzde 50.4

Hamza Dağ: Yüzde 37.5

Kesin olmayan sonuç:

Cemil Tugay yüzde 48.97

Hamza Dağ yüzde 37.06

ASAL Araştırma:

Cemil Tugay: Yüzde 45.5

Hamza Dağ: Yüzde 35.8

Kesin olmayan sonuç:

Cemil Tugay yüzde 48.97

Hamza Dağ yüzde 37.06

ANKARA

Ankara'da ise kesin olmayan sonuçlara göre, Mansur Yavaş yüzde 60.44, Turgut Altınok yüzde 31.68, Cengiz Topel Yıldırım yüzde 0.91, Gültan Kışanak yüzde 0.80, Suat Kılıç yüzde 3.13, Bartu Soral yüzde 1.51 oy aldı.

ADA Araştırma:

Mansur Yavaş: Yüzde 56.6

Turgut Altınok: Yüzde 33.4

Kesin olmayan sonuç:

Mansur Yavaş yüzde 60.44

Turgut Altınok yüzde 31.68

BETİMAR Araştırma:

Mansur Yavaş: Yüzde 61,2

Turgut Altınok: Yüzde 28,9

Kesin olmayan sonuç: