WSJ: Ukrayna, Türkiye'den çalıntı tahıl taşıyan gemiye el koymasını istedi

Wall Street Journal'e konuşan Ukraynalı yetkililerin, Türkiye'den, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden toplanan 19 bin ton tahılı taşıyan bir gemiye el koymasını istedikleri bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 13:33
WSJ: Ukrayna, Türkiye'den çalıntı tahıl taşıyan gemiye el koymasını istedi
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Wall Street Journal'ın haberine göre Ukraynalı yetkililer Türkiye'den, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden toplanan 19 bin ton tahılı taşıyan bir gemiye el koymasını istedi.

Nakliye veri tabanlarına göre Panama bandıralı gemi Pazartesi günü Türkiye'nin Samsun limanına ulaştı. 

Habere göre, Ukraynalı savcıların, Türk yetkililerle temasa geçerek geminin tahılı Kırım'daki bir limandan yüklediğini bildirdikleri kaydedildi. 

Örneklerin alınmasını ve kaptan ile mürettebatın sorgulanmasını isteyen Ukraynalı yetkililer, geminin GPS'ini kapattığını da ifade ettikleri belirtildi.

Geminin, Alvion Maritime adlı bir yan kuruluş aracılığıyla Dubai merkezli bir şirket olan Tower Shipping tarafından yönetildiği öğrenildi.

Ukraynalı yetkililerin, Temmuz 2022'de de bir gemiye el konulması için benzer bir talepte bulundukları ifade ediliyor.


Ukrayna Tahıl

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