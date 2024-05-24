Yabancı öğrencilere saldırmışlardı: Yüzlerce öğrenci ülkeden kaçıyor

Kırgızistan'da öfkeli bir kalabalığın yabancı öğrencilerin kaldığı yurda saldırmasının ardından, Pakistan ve diğer Asya ülkelerinden yüzlerce öğrenci ülkeden kaçıyor. Hükümet, saldırganları tutuklayarak yabancı öğrencilere güvence vermeye çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:24
Yabancı öğrencilere saldırmışlardı: Yüzlerce öğrenci ülkeden kaçıyor
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Pakistan ve diğer Asya ülkelerinden gelen yüzlerce öğrenci, bu ay öfkeli bir kalabalığın kaldıkları yurda saldırmasının ardından Kırgızistan'ı terk ediyor. Ancak bazı öğrenciler, yeniden geri dönmeyi umuyor.

17 Mayıs'ın erken saatlerinde Bişkek'te yüzlerce Kırgız genci, birkaç gün önce Kırgız gençlerle yabancı öğrenciler arasında çıkan bir kavga nedeniyle bir yurdu bastı ve yabancı öğrencilere saldırdı.

Polis olay yerinde bulunmasına rağmen şiddeti durdurmakta başarısız oldu.

ÖĞRENCİLERİ DÖVDÜLER

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi'nde patolog olan İmran Yousaf, "Yurdumuza girdiler ve bu hepimiz için korkunç bir andı, en kötü kâbusumuzdu" dedi.

Yousaf, öğrencilerin girişleri barikatlarla kapatmaya ve saklanmaya çalışmasına rağmen saldırganların birkaç öğrenciyi, aralarında kadınların da bulunduğu kişileri dövdüğünü belirtti.

Pakistan hükümeti, Bişkek'ten günlük ek uçuşlar düzenleyerek birçok öğrencinin en azından geçici olarak evlerine dönmesini sağladı.

UYGUN ÜCRETLER NEDENİYLE TERCİH EDİLİYORDU

Kırgızistan'daki tıp okulları, son birkaç on yılda, uygun ücretler ve yaşam masrafları nedeniyle Hindistan, Pakistan ve bazı Asya ve Arap ülkelerinden gelen hevesli doktorlar arasında popüler hale gelmişti.

Yousaf, Kırgız hükümetinin yabancı öğrencilerin korkularını yatıştırmaya çalıştığını ve liderleriyle toplantılar düzenlediğini söyledi. Hükümet, saldırıya karışan şüphelilerden ondan fazlasını tutukladı.

Yousaf, "Kırgızistan hükümeti güzel adımlar attı, öğrenci konseyimiz parlamentoya ve Cumhurbaşkanı ile birebir görüşmeye davet edildi. İnşallah, bu durumun önümüzdeki günlerde sakinleşeceğini umuyorum," dedi.

Diğer bir öğrenci olan Hamza Yasin ise, "Tüm arkadaşlarıma söylüyorum, Kırgızistan'ın kötü olduğunu düşünmeyin," dedi.


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