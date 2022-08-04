Yağmur sularında kimyasal maddelere rastlandı
Yapılan bir araştırmada, dünyanın her yerindeki yağmur sularının zararlı kimyasallar içerdiği ortaya konuldu.
Sonuçları "Environmental Science & Technology" dergisinde yayımlanan araştırmada, Stockholm Üniversitesinden araştırmacılar, yağmur sularındaki partikülleri inceleyen bir çalışma yürüttü.
Araştırmada, dünya genelinde yağmur sularında PFAS olarak bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil kimyasal maddelere rastlandı.
Suların tüketilmesini tehlikeli hale getiren kimyasalların nehir yolları, okyanuslar, topraklar ve hava yoluyla yayıldığı tespit edildi.
Söz konusu kimyasal maddeler, gıda ambalajlarında, yapışmaz mutfak gereçlerinde, yağmurluk, yapıştırıcı ve boyalar da dahil olmak üzere günlük hayatta kullanılan ürünlerde bulunuyor.
Bilim insanları, çalışmanın ardından bu maddelerin kullanımının kısıtlanması çağrısında bulundu.
Çalışmanın başyazarı Ian Cousins, yaptığı açıklamada, kimyasalların her yerde olduğunu belirterek dünyada güvenli bir alanın olmadığını ifade etti.
Video Haberler
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
- Antalya'yı nem bulutları kapladı
- İYİ Parti'den Ankapark videosu
- Çanakkale'de orman yangını
- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Soruları çalanlar devleti çalıyor
- Trafikte ve karayollarında son durum