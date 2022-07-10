Arnavutköy’de ilginç görüntü: Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

10 Temmuz 2022 Pazar, 13:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Arnavurtköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bir yurttşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.