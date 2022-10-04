'Yağmurluk adam' yakalandı: 13 yılda 360 yağmurluk çaldı
Japonya'da "Yağmurluk adam" diye bilinen hırsız yıllar sonra bulundu. Osaka polisi, 13 yılda 360 kadın yağmurluğu çalan Yoshio Yoda'yı yakaladı. Yoda, "Yağmurluk giyen kadınları görünce, iç çamaşırıyla görmüş kadar heyecanlanıyorum" dedi.
Yoshio Yoda isimli kişi, 2009'dan beri Osaka'da dolaşıp Japonca'da 'kappa' denen yağmurlukları çalıyordu.
Polis ekipleri, Yoda'nın yağmurlu günlerde bisiklet süren kadınları, kadınlara ait olduğunu düşündüğü ya da çocuk koltuğu olan bisikletleri hedef aldığını belirledi.
"YAĞMURLUK GİYEN KADINLARI GÖRÜNCE..."
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; hırsız bunun ardından bisikletteki sepeti kontrol edip yağmurluk varsa çalıyordu. Yoda'nın evinde yapılan aramada 360 yağmurluk bulundu. Yetkililer bunların 320'sinin Aralık 2013-Mayıs 2022'de çalındığını düşünüyor.
"Yağmurluk giyen kadınları görünce, iç çamaşırıyla görmüş kadar heyecanlanıyorum" diyen 51 yaşındaki Yoda, ıslak yağmurluktaki yapışkanlığın ilgisini çektiğini söyledi.
Yağmurlukların toplam değerinin 1,1 milyon yen (yaklaşık 145 bin TL) olduğu tahmin ediliyor.
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