'Yahudilere kiralama yapılamaz' afişine soruşturma

Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 14.02.2024 - 15:32

İsviçre'nin Davos kasabasında yer alan bir kayak merkezi, kayak kiralama mağazasının girişine "Yahudilere kiralama yapılmaz" ifadelerinin yer aldığı bir afiş astı. Yahudilerin 'hırsızlık' ile suçlandığı yazıda, "Artık Yahudi kardeşlerimize spor ekipmanı kiralamıyoruz" denildi. Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından mağaza, yazıyı astıktan 24 saat sonra geri adım attı ve afiş indirildi. Mağazanın müdürü, metnin 'kötü ifadelerle' yazıldığını kabul ederek özür diledi.

Konuya ilişkin İsveç basınına konuşan Davos Belediye Başkanı Philipp Wilhelm ise, "Antisemitizm, ırkçılık ve ayrımcılığın her türü kınanmalıdır. Bunun Davos'a ait bir yanı yok" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, İsviçre Yahudi Cemaatleri Federasyonu ise, şikayette bulunacaklarını bildirdi. Genel Sekreter Jonathan Kreutner, "Bütün bir grup, görünüşleri veya kökenleri nedeniyle toplu olarak damgalanıyor" açıklamasında bulundu.

Olayın ardından, 'ırkçılık' ve 'nefreti kışkırtma' suçlamalarıyla kayak merkezi hakkında soruşturma başlatıldı.