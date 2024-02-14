Devlet kanalı sunucusu LGBT bireylerden özür diledi

Polonya devlet kanalı sunucusu, kendilerini hedef alan "nefret dolu sözler" için LGBT bireylerden özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:42
Devlet kanalı sunucusu LGBT bireylerden özür diledi
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Polonya devlet kanalında çalışan bir gazeteci, kanaldaki LGBT karşıtı duyguların yayılmasındaki "utanç verici" rolü nedeniyle özür diledi.

Sunucu Wojciech Szelag, LGBT bireylerin "nefret dolu sözlerle" "yıllardır" hedef alındığını söyledi. TVP Info kanalı, bir önceki iktidar partisi Hukuk ve Adalet'in (PiS) sözcüsü olmakla eleştirildi. 

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Ancak Aralık ayında iktidara gelen Başbakan Donald Tusk, yayın kuruluşunda yapılan değişiklikleri denetledi.

Akşamın Konuğu programını sunan Szelag, iki aktivist Bart Staszewski ve Maja Heban'a şunları söyledi:

"LGBT bireyler bir ideoloji değil, insanlardır: belirli isimler, yüzler, birilerinin sevdikleri ve arkadaşları. Tüm bu insanlar bugün buradan 'Özür dilerim' sözlerini duymalıdır"

Staszewski BBC'ye yaptığı açıklamada, özrü duyduğunda "neredeyse gözyaşlarına boğulduğunu" söyledi.

PiS lideri Jaroslaw Kaczynski, insanların kendilerini eşcinsel olarak "ilan etmelerini" ya da cinsiyet değiştirmelerini "çılgınlık" olarak nitelendirdi ve Batı Avrupa'yı Katolik Polonya'ya yabancı fikirler ihraç etmekle suçladı. PiS'in müttefiki olan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 2020'de yeniden seçilmek için yarışırken, bir mitingde LGBT'nin insanlardan ziyade bir "ideoloji" olduğunu söyledi.

Staszewski, önceki hükümetin TVP Info'yu "kendisi gibi insanlara karşı tam bir nefret aracı" olarak kullandığını söyledi.

Geçen yıl 20 Aralık'ta TVP Info, Kültür Bakanı Bartlomiej Sienkiewicz tarafından üst düzey yetkililerin görevden alınmasının ardından yayından kaldırıldı.

Tusk hükümeti bu hamleyle devlet medyasını "depolitize" etmeyi amaçladığını açıklasa da Polonyalı liberaller de dahil olmak üzere pek çok kişi hükümetin editoryal kontrolü geri alma yöntemiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Helsinki İnsan Hakları Vakfı kamu medyasının acil reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kanalın genel merkezi PiS'li siyasetçiler tarafından protesto amacıyla işgal edildi. Ancak protesto başarısız oldu ve TVP 29 Aralık'ta değişen editoryal çizgisiyle yeniden yayına başladı. 


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