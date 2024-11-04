Yahya Sinvar hakkında yeni gelişme: 'Saldırıdan günler önce...'

İsrail'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı.

Yahya Sinvar hakkında yeni gelişme: 'Saldırıdan günler önce...'
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:12

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.

Hamas liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.

Sinvar, 16 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi uzun zamandır Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürüyordu.

İddia edilenin aksine Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.


Etiketler: #yahya sinvar #Hamas

İlgili Haberler

Hamas'tan İsrailli bakana yanıt: 'Bölge güvenliği için risk...'

Hamas'tan İsrailli bakana yanıt: 'Bölge güvenliği için risk...'
Hamas heyeti Moskova'da Putin'in özel temsilcisiyle görüştü

Hamas heyeti Moskova'da Putin'in özel temsilcisiyle görüştü
Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Taleplerimiz net ve biliniyor

Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Taleplerimiz net ve biliniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler