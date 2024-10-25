Hamas heyeti Moskova'da Putin'in özel temsilcisiyle görüştü

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:33

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:33

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merzuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi. Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı görüşmede, insani krizin felaket niteliğinde olduğu vurgulandı.

Rus tarafı, görüşmede Gazze’de esir tutulan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu dile getirerek, Filistinliler arasında birliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Merzuk, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, esir konusuna değinerek, "Rus tarafı, bizden öncelikli olarak 4 Rus vatandaşının serbest bırakılmasını istedi. Bunların ikisi sivil ve bunları karşılıksız serbest bıraktık. Geriye kalan 2 esir ise İsrail askeri. Elbette, bunları İsrail'de esir alınan Filistinlilere karşılık olarak serbest bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.

MUSA EBU MERZUK KİMDİR?

Musa Ebu Merzuk, Filistin'deki İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden biridir ve örgütün siyasi kanadında önemli bir figürdür.

1951'de Filistin'in Gazze Şeridi'nde doğan Ebu Merzuk, Hamas'ın kurucularından biri olarak tanınır ve örgütün siyasi ve stratejik planlamalarında etkin bir rol oynamıştır.

Özellikle Hamas’ın yurtdışındaki diplomatik faaliyetlerinde ve örgütün finansal desteğinin organize edilmesinde etkili bir isim olarak öne çıkar.

1995 yılında ABD tarafından gözaltına alınması ve ardından sınır dışı edilmesi, Ebu Merzuk’un uluslararası alanda dikkat çekmesine neden olmuştur.

Daha sonra Hamas’ın dış ilişkiler sorumlusu olarak görevine devam etmiş ve birçok Arap ve İslam ülkesi ile Hamas arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamıştır.