Yahya Sinvar'ı 'kilit adam' olarak niteledi: 'Canlı ya da ölü ele geçirmeliyiz...'

Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:56

Güncelleme: 22.04.2024 - 13:56

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'ın "dünya istikrarına yönelik gerçek tehdidi" temsil ettiğini ileri sürdü.

BILD'e konuşan Herzog, "İran liderliğindeki bu şeytani imparatorluğun dünya işlerini istikrarsızlaştırmak için aldığı inanılmaz önlemleri görüyoruz" dedi.

"İran'ın İsrail'e yönelik şiddetli saldırısının Avrupa'ya bir işaret" olduğunu savunan Herzog, "Eğer uyanmazlarsa ve mümkün olduğunca güçlü olmazlarsa ve NATO'daki koalisyonla bu şeytani imparatorluğa karşı savaşmazlarsa, Avrupa gelecekte bunun bedelini ödeyebilir" diye konuştu.

İran'ın yakında bir nükleer bombaya sahip olmasının "dünyanın istikrarına yönelik en büyük tehdit" olacağını savunan Herzog, "bu tehlike karşısında özgür dünyayı birlikte hareket etmeye ve gerekirse savaşmaya" çağırdı.

"İRAN, TERÖRÜNÜ YAYMAK İÇİN MİLYARLARCA DOLAR HARCIYOR"

Herzog, "Hepimiz savaşa girmek istemiyoruz. Hepimiz kan dökmek istemiyoruz. Hepimiz düzgün ve iyi bir yaşama değer veriyoruz. Ancak Batı medeniyeti ve özgür dünya, dışarıda onları (İran) dünyada istemeyen bir düşman olduğu anlayışını yaymalıdır. Bu son derece köktenci bir Müslüman ideolojisidir" dedi.

İran'ın, "kendi vatandaşlarının yaşam kalitesini arttırmak yerine, terörünü yaymak için milyarlarca dolar harcadığını" ileri süren Herzog, "İran, İsrail'in güç ve kabiliyetlerini yanlış değerlendiriyor. İsrail'in direnci ve uluslararası satranç oyunu, sonunda dünyanın İran'dan bıkacağı bir ana şahitlik edecek. İran'daki halk da rejime karşı ayaklanacak" diye konuştu.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'a dikkat çeken Herzog, "Her şey Yahya es-Sinvar ile başlar ve biter. Kilit adam o. Onu canlı ya da ölü ele geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.