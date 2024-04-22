İsrail basınından iddia: Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı istifa edecek

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:50

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:50

İsrail basını Ynet'in aktardığına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva'nın istifa edeceği bildirildi.

Haliva'nın, 7 Ekim saldırısının ardından Hamas saldırısına yol açan hataların sorumluluğunu taşıdığını kabul ettiği belirtildi.

IDF'nin yerine birini bulması gerekeceğinden Haliva'nın ne zaman istifa edeceği belli değil.

Haliva'nın ismi, şu anda Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yol açan başarısızlıklarıyla ilgili olarak ordunun kendi içinde yürüttüğü soruşturmalarda da yer alıyor.

Soruşturma sonucunun Haziran ayı başında IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'ye sunulması bekleniyor.