İsrail basınından iddia: Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı istifa edecek
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Aharon Haliva'nın, Hamas'ın 7 Ekim saldırısındaki istihbarat başarısızlığı nedeniyle istifa edeceği öne sürüldü.
İsrail basını Ynet'in aktardığına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva'nın istifa edeceği bildirildi.
Haliva'nın, 7 Ekim saldırısının ardından Hamas saldırısına yol açan hataların sorumluluğunu taşıdığını kabul ettiği belirtildi.
IDF'nin yerine birini bulması gerekeceğinden Haliva'nın ne zaman istifa edeceği belli değil.
Haliva'nın ismi, şu anda Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yol açan başarısızlıklarıyla ilgili olarak ordunun kendi içinde yürüttüğü soruşturmalarda da yer alıyor.
Soruşturma sonucunun Haziran ayı başında IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'ye sunulması bekleniyor.
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