İsrail basınından iddia: Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı istifa edecek

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Aharon Haliva'nın, Hamas'ın 7 Ekim saldırısındaki istihbarat başarısızlığı nedeniyle istifa edeceği öne sürüldü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:50
İsrail basınından iddia: Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı istifa edecek
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İsrail basını Ynet'in aktardığına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva'nın istifa edeceği bildirildi.

Haliva'nın, 7 Ekim saldırısının ardından Hamas saldırısına yol açan hataların sorumluluğunu taşıdığını kabul ettiği belirtildi.

IDF'nin yerine birini bulması gerekeceğinden Haliva'nın ne zaman istifa edeceği belli değil.

Haliva'nın ismi, şu anda Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yol açan başarısızlıklarıyla ilgili olarak ordunun kendi içinde yürüttüğü soruşturmalarda da yer alıyor.

Soruşturma sonucunun Haziran ayı başında IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'ye sunulması bekleniyor.


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