İsrail’le ticareti savunan AKP’li Zeybekci ‘kırılmış’: ‘Tek konuşan biz olmuşuz, olsun varsın’

İsrail ile ticaret yapmayı savunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, iş insanlarının ve örgütlerinin ‘sessiz kalması’nı eleştirdi. Zeybekci “Tek konuşan biz olmuşuz, olsun varsın” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:20
İsrail’le ticareti savunan AKP’li Zeybekci ‘kırılmış’: ‘Tek konuşan biz olmuşuz, olsun varsın’
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin İsrail’le ticareti savunduğu "Eyvallah, İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını kınıyoruz ancak diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke" sözleri büyük tepki çekmişti. 

Söz konusu açıklama için iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’la atışmaya devam eden Zeybekci’ye AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal da tepki göstermişti. 

Zeybekci sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, ‘sessiz kalanları’ eleştirdi. Zeybekci şunları yazdı: 

“Bizim oralarda bir söz vardır tam bu günlere uygun, ‘Yörük sürüsünden adak vermek.’ Basiretsiz, kifayetsiz muhterisler, hayatı boyunca bir tek yumurtanın bile sorumluluğunu almamış her tarafın ideolojik yalakaları asla bir şey kaybetmezler, onlar her şekilde kazançlıdır, onların dünyasında kaybeden sadece yörüktür. Yalnız bizim dile getirdiğimiz sorunun asıl muhatabı olan kurumlar, kuruluşlar, birlikler, ...SİAD’lar (sanayici iş insanları dernekleri), mensuplarının menfaatlerini korumak, sorunlarının takipçisi olmak yerine sessizliği tercih etmeleri... Tek konuşan biz olmuşuz, olsun varsın.”


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